Super-Cristiano: svelato “il segreto” del bomber della Juventus

La Gazzetta dello Sport ha svelato uno dei motivi che rendono il bomber della Juventus un fuoriclasse internazionale.

Nel mondo dello sport le sostanze dopanti sono considerate illegali perchè alterano le capacità di un atleta, migliorando i suoi risultati sportivi. In alcuni casi però a rendere un giocatore speciale ci pensa direttamente madre natura. Chiedere a Cristiano Ronaldo , che secondo gli studi del dottor Di Paco, medico della Juventus, ha praticamente il fisico di un supereroe . "Ai picchi di velocità la sua frequenza cardiaca è incredibilmente bassa: roba da Superman", dice La Gazzetta dello Sport. Oggi l'attaccante della Juventus è tornato alla Continassa per svolgere gli esami fisici prima di tornare ad allenarsi, passati ovviamente a pieni voti. Nonostante l'età, il corpo di CR7 è quasi quello di un ragazzino. Soltanto fortuna? La predisposizione naturale è sicuramente importante, ma l'impegno e la determinazione del fuoriclasse portoghese non sono da trascurare.

Ovviamente lo scatto non può più essere quello fulmineo di 15 anni fa, e il dribbling non è più sempre così ubriacante, ma Cristiano rimane comunque tra i migliori attaccanti in circolazione.Ma quale sarà il suo futuro? Quando il classe 1985 è arrivato a Torino nell'estate del 2018, tutti si aspettavano da lui prestazioni incredibili, l'uomo in più della Juventus. Nella realtà dei fatti i bianconeri con Ronaldo non hanno fatto niente di più di quello che non avevano già fatto senza di lui. Ora in un periodo di crisi economica del calcio mondiale, il suo contratto faraonico pesa e la Juventus potrebbe veramente pensare di liberarsi di lui, ma per ora nessuna offerta. Nel mentre CR7 ha ripreso gli allenamenti, concentrato e professionale come sempre.