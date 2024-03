Criscito: “Thiago Motta? Normale venga accostato alla Juventus”

L'ex calciatore ora allenatore ha parlato dell'attuale tecnico del Bologna e del suo possibile futuro in bianconero alla Juventus

Cristiano Passa Redattore 16 marzo 2024 (modifica il 16 marzo 2024 | 14:27)

La Juventus scenderà in campo domani alle 12:30 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nella partita contro il Genoa, valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri sono obbligati a vincere per tornare a correre in classifica, e per avvicinarsi sempre di più alla matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Uno degli ex della partita, che ha militato in entrambe le squadre, è l'attuale allenatore del Genoa Under 14 Domenico Crisicito, che ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Bianconera, dicendo la sua sull'interesse da parte della Juventus per l'attuale allenatore del Bologna Thiago Motta.

"La Juventus ha fatto quello che i tifosi si aspettavano, l’obiettivo ad inizio stagione era entrare nelle prime quattro e lo sta facendo. Non dimentichiamo che ci sono tanti giovani, uno su tutti Cambiaso per cui sono molto contento. Thiago Motta? Conosce il calcio e ha un grande carisma. È normale che venga accostato a grandi club come la Juventus".

