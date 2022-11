Criscito si ritira: “Tempo di valutare cosa farò in futuro”

"Criscito, 35 anni, ha firmato per il Toronto FC il 29 giugno 2022, prima di collezionare 16 presenze in tutte le competizioni (stagione regolare MLS e campionato canadese) e segnare un gol per TFC. Durante il suo periodo con i Reds, si è guadagnato un posto nella squadra della settimana MLS nella settimana 26 dopo aver segnato un gol spettacolare contro il New England Revolution il 17 agosto 2022. L'unico gol di Criscito è stato premiato con il gol della settimana MLS (MLS Week 26) ed è stato nominato per il 2022 MLS Goal of the Year".