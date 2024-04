Criscito: “Le doti da allenatore di Thiago Motta si vedevano già in campo”

La Juventus è tornata a vincere in Coppa Italia contro la Lazio, nella partita valevole per l'andata delle semifinali della competizione. La squadra di Massimiliano Allegri è ora attesa dalla partita contro la Fiorentina, nella quale la squadra cercherà di tornare alla vittoria anche in campionato. Fuori dal campo intanto Cristiano Giuntoli si sta muovendo per creare la nuova squadra per il prossimo anno, con voci sempre più insistenti che danno il tecnico del Bologna Thiago Motta prossimo allenatore della Juventus. Di questo scenario e dell'ex giocatore ha parlato Domenico Criscito, ex della Juventus e compagno di squadra al Genoa di Thiago Motta. Queste le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Non mi ha stupito affatto il suo cammino in questa stagione. Le sue doti si vedevano già in tempi lontani, e ora le sta confermando .Crescere in un club come il Barcellona ti dà qualcosa di unico e che ti porti dentro per il resto della tua carriera. Una mentalità speciale. Thiago aveva una marcia in più e già dal 2008-09, mi ero accorto che possedeva una capacità incredibile di leggere le partite. Oggi vedo come fa giocare le sue squadre, con un fraseggio efficace e palla a terra. Per non parlare della qualità dei suoi allenamenti".