Criscito: “La Juventus sta rispettando le aspettative di inizio stagione”

Domenico Criscito , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a RBN: "In Italia ho solo indossato la maglia della Juventus e del Genoa, i 6 mesi a Torino ero giovane e ho commesso qualche errore in campo e poi ho preferito scegliere un'altra strada e giocare.

Non dimentichiamo che ci sono tanti giovani, uno su tutti Cambiaso sono molto contento per lui. Thiago Motta? Era un allentaore in campo, conosce il calcio e ha un grande carisma. E' normale che venga accostato a grandi club come la Juventus. Gasperini? Ogni anno si dice possa andare via da Bergamo ma li ha trovato la sua dimensione. Se ho fatto questa carriera è anche merito suo, è stato come un papà".