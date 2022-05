Criscito: “Il calcio fa piangere e fa sorridere. Bisogna lottare fino alla fine”

Il calciatore del Genoa ha parlato dopo la partita vinta contro la Juventus per 2-1 grazie al gol messo a segno su rigore proprio dallo stesso giocatore

"Come ho detto nel prepartita il calcio fa piangere e fa sorridere, stasera è andata benissimo, è stata la mia rivincita, anche se l'errore della settimana scorsa nessuno lo cancella. Sono contento per questi tre punti perchè c'è ancora quella fiamma accesa per crederci, quindi noi ci crediamo. La lotta salvezza è molto bella, abbiamo tante squadre una accanto all'altro, bisogna lottare fino alla fine. Abbiamo una partita difficile, la prossima, a Napoli, dobbiamo andare lì con la stessa cattiveria. Anche quando siamo andati sotto di un gol ci abbiamo creduto e alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti".