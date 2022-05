Criscitiello: “Allegri per valorizzare Vlahovic deve osare di più”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sul campionato di Serie A, con un cenno su Vlahovic e Allegri.

Michele Criscitiello , giornalista, ha analizzato il campionato di Serie A, nel suo editoriale su tuttomercatoweb, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole sui bianconeri: "Stesso discorso a Genova. Con una Atalanta o le romane alle costole, la Juventus non avrebbe mollato così nel finale di Genova. E invece quel rilassamento bianconero rischia di falsare il finale di stagione per chi è in lotta per non retrocedere. Allegri, per il campionato pessimo che ha fatto, non si può permettere che anche queste partite innocue finiscano prima del novantesimo."

Su Vlahovic e Allegri: "Sei la Juventus e, almeno, la faccia la devi salvare. Molte cose non vanno a Torino e, per la prossima stagione, se non cambia la musica il problema al terzo anno rischia di diventare serio. Vlahovic non è un mistero e non può essere diventato incapace in tre mesi. Ci sono, però, calciatori che per sfondare hanno bisogno di allenatori con chiare caratteristiche tattiche. Allegri, per valorizzare Vlahovic, dovrà osare di più e pretendere meno in fase di copertura e più in fase realizzativa da un attaccante che in area di rigore è micidiale ma per fare il resto forse non è ancora pronto."