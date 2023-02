Criscitiello: “Napoli spot per l’Italia, caso Juve è danno d’immagine”

La ventunesima giornata di Serie A non si è ancora conclusa, perché oggi ci saranno Verona-Lazio e Monza-Sampdoria, mentre domani la Juventus sarà impegnata in casa della Salernitana . Ieri intanto il Napoli si è confermato a +13 sull'Inter e va sempre più spedito verso il sogno Scudetto .

Sul primato degli azzurri, si è espresso Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Sportitalia.com. Le sue parole: "L’unica nota positiva del calcio italiano è il Napoli. Andrebbe penalizzato per dare un pizzico di pepe al campionato. E’ l’unica soluzione. Togliete qualche punto al Napoli altrimenti diventa mortificante per tutti. L’unica squadra che progetta, l’unica con un allenatore capace e un direttore che fa calcio vero. Napoli inizia a preparare la festa ma soprattutto adesso deve capire come aprire un ciclo dopo un’annata così bella. Questa sarà la prossima scommessa. [...] Il Napoli è l’unico spot per il nostro calcio. Il resto tabula rasa. Speriamo solo che non finisca a + 30 sulla seconda, altrimenti, sarebbe avvilente come quando la Juventus festeggiava già a marzo o aprile".