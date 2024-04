Criscitiello: “Manna? Raramente la Juve si è lasciata sfuggire fenomeni”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato del possibile passaggio di Giovanni Manna dalla Juventus al Napoli. Ecco un estratto delle sue parole: "Per ricominciare e sistemare tutti i guai di quest’anno, De Laurentiis vuole affidarsi al Direttore della Juventus, Manna, giovane e preparato. Se poi sarà pronto per la guerra che troverà a Napoli questo saprà dircelo solo il tempo. Parlano di un direttore fenomeno e di un predestinato. Certamente la Juventus poche volte si è fatta sfuggire i fenomeni e adesso con Giuntoli è pronta all’anno zero. Se Manna è l’uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto ce lo dirà solo il tempo e il lavoro. Il Napoli ha bisogno di una profonda rivoluzione. Dal direttore all’allenatore fino a gran parte della rosa che con lo scudetto ha chiuso un ciclo e certamente non l’ha aperto".