Criscitiello: “La Juventus ha fatto la storia del calcio italiano”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla situazione economico-finanziaria della Juventus, parlando anche del club.

redazionejuvenews

Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato della Juventusnel suo editoriale su tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Intanto la Juventus ha fatto la storia del calcio italiano. Chiusura di bilancio con passivo di 254 milioni di euro. Passa tutto in secondo piano per due motivi: siamo nel fantastico mondo del calcio e tutto è consentito. L'altro è che Exor ricapitalizza ogni volta ma questo non può andare bene in eterno.

Il calcio italiano è al collasso. Parliamo di Juve perché è la Juve e i numeri fanno rumore ma tutto il sistema perde. Non sta in piedi il modello italiano. Non è industria e non ha senso fare calcio a queste condizioni. In A ma soprattutto in B e in C. Se perdono soldi 10-12 club su 100, possiamo dare dei deficienti a quei Presidenti che bruciano soldi. Se, però, su 100 società 98 sono in passivo ogni maledetto anno significa che bisogna intervenire. Non si può costruire un futuro sul debito che si accumula.

Tutto il sistema è in perenne fallimento. La Juventus è solo la punta dell'iceberg, quando il ghiaccio si scontra con la nave. Il ghiaccio è il sistema che non funziona (per tutti) la nave è l'incompetenza di una dirigenza, come quella della Juventus, che seppur continua a perdere soldi non trova la soluzione tecnica per migliorare le sorti del club. Gli errori sono sotto gli occhi di tutti".