Criscitiello: “La Juventus per salvare la stagione deve vincere lo Scudetto”

Michele Criscitiello , giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione della Juventus . Ecco le sue parole: "La Juventus è stata uno scempio in Champions ma anche in campionato abbozza una prova di rilancio grazie al derby vinto. Per salvare la stagione ci sarebbe un solo modo: vincere lo scudetto. Ad oggi appare impossibile. La figuraccia europea, in un girone più che abbordabile, ha fatto crollare la passione verso questa squadra, fatta di troppe prime donne viziate e di calciatori con voglia di sporcarsi la maglietta sono rimasti in pochi. Le colpe di Allegri, da 0 a 100 sono 101, però è anche vero che questi calciatori stanno facendo di tutto per non aiutare allenatore e società. La vittoria nel derby è stata la vittoria del riscatto sociale più che della classifica".

Squadra spenta, per non dire morta, tutti contro tutti e allenatore non contento dei calciatori che ha a disposizione, non essendo la rosa ideale per il suo modo di giocare. Sta di fatto che il Torino non ha vinto il derby neanche contro la peggior Juventus degli ultimi 10 anni. Anzi, far rinascere i bianconeri nel derby è un vero e proprio merito. Vagnati non è Petrachi e il Torino ne risente sul mercato e nella classica gestione della settimana".