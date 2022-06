Criscitiello: “La Juventus ha perso con troppa leggerezza Dybala”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus, parlando anche di Dybala.

redazionejuvenews

Michele Criscitiello, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato le vicende di calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Solo il campo ci dirà se le nostre sensazioni sono giuste o sbagliate. Una cosa è certa: la Juventus ha perso, con troppa leggerezza, Dybala. Se non lo confermi perché hai certezze sulle condizioni fisiche, allora, capiamo. Se non lo confermi e non hai pronta neanche l'alternativa allora rischia di diventare un problema. La Juventus certamente è consapevole di quello che sta facendo ma Dybala all'Inter rischia di diventare un boomerang come già accaduto con Marotta. Perdere un pezzo forte del club e rinforzare l'Inter non è il messaggio migliore da mandare ai tifosi che sono anche imbufaliti per il caro prezzi e per una squadra che, fin qui, non scalda i cuori bianconeri".

Su Inter e Roma: "Sarà la settimana dell'Inter. Lo ha detto Beppe Marotta che vuole chiudere tutto entro giugno. Difficile ma non impossibile. L'Inter deve decidere cosa fare con il "sacrificato" di turno e se arriverà un'offerta importante bisognerà chiudere per rifinanziare parte del mercato. Inter e Juve devono rinforzarsi, il Milan deve fare almeno 4 acquisti di livello per restare ad alta quota, il Napoli dovrebbe muoversi perché è quella che deve fare di più considerati anche gli addii. Roma e Lazio dal destino incrociato. A Sarri va fatta la squadra, dopo un anno di attesa. La Roma deve ripartire dalla vittoria europea per continuare a costruire. Il campionato di Mourinho è stato pessimo e a Trigoria sanno bene che non si può fare un campionato come quello che si è da poco concluso".

Sulla Fiorentina: "Può ripetersi e anche migliorarsi. I viola hanno gettato le basi giuste con Italiano. E' quello che serviva al progetto Commisso. Un allenatore che concretizzasse gli sforzi societari. Daniele Pradè, a Firenze, ha ritrovato la sua dimensione e spesso anche con un lavoro oscuro ha gestito benissimo tutta la stagione. Quando Vlahovic è andato via poteva succedere un macello e invece la Fiorentina ha fatto cassa, con una mossa intelligente, senza cadere nel ricatto e la squadra non ha perso brillantezza. A Pradè va riconosciuto anche grande equilibrio in una piazza non certo semplice.Con Italiano, la Fiorentina ha trovato l'uomo giusto per portare avanti un progetto che in futuro potrà regalare altre grandi soddisfazioni ai tifosi. E anche a Commisso che le merita".