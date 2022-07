Criscitiello: “La Juventus cresce bene e ad Allegri serviva questo mercato”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus, parlando anche di Allegri.

redazionejuvenews

Michele Criscitiello, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato il calciomercato delle big. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Juve e Inter stanno facendo un bel mercato. L’Inter poteva fare due colpi, Dybala e Bremer, ma non avendo fatto le uscite si è dovuta fermare. Troppe difficoltà per Marotta sulle cessioni. Si sono incartati e adesso, se dovesse restare Skriniar, avresti un problema economico ma sicuramente non tecnico. Ai tifosi interessa la squadra, a Inzaghi anche quindi va bene così. La Juve sta lavorando bene. Cherubini, dopo un mese di giugno lento, ha sparato i colpi giusti. La Juve cresce bene e ad Allegri serviva questo mercato. I giovani forti andavano bene a Sarri ma se hai Allegri devi fare la collezione di campioni. La filosofia della Juve è cambiata ma ora è quella giusta".

Sul Milan: "Il Milan è Campione d’Italia e deve essere rispettato. Troppe volte lo scorso anno, noi per primi, abbiamo detto la famosa frase “si ma tanto poi crolla” invece a Milanello hanno fatto un miracolo sportivo. Quest’anno ripetersi sarà dura ma si può alzare l’asticella per una squadra che ha la mentalità giusta ed è guidata da un allenatore che adesso ragiona anche da vincente. Però mancano 2-3 pedine. Maldini e Massara lo sanno e come non si può sbagliare sulla trequarti non si può sbagliare il compagno di banco di Tonali. Dietro, bene o male, siamo messi come lo scorso anno e va fatto solo un centrale per prendere il posto del cuore biancoceleste Romagnoli".

Sul Napoli: "Non ci sta convincendo molto il Napoli. Per strategie e tempistiche. La squadra ha perso 3 top player e oggi accusa il colpo. Chi arriverà, sicuramente, sarà bravo perché Giuntoli ha dimostrato da anni di saper fare calcio. C’è bisogno di essere fiduciosi, però, a dirla tutta oggi il Napoli sembra abbastanza indietro rispetto alle big e deve stare attento all’entusiasmo della Roma. De Laurentiis, a Napoli, da anni gioca con il fuoco ma finora, essendo bravo e capace, non si è mai bruciato. Napoli competitivo ma non per il titolo. Almeno fino ad oggi. In corsa per la zona Champions e comunque non è un obiettivo da denigrare. Sicuramente Spalletti sperava di avere altro nel ritiro pre campionato".