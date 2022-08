Criscitiello: “La Juventus è in ritardo sul calciomercato”

Su Allegri : "Ci propina adesso Rabiot in campo e Kean come prima alternativa a Vlahovic. Devono andare via entrambi perché la Juve ha bisogno di Paredes e di un attaccante diverso da Kean, ormai già bocciato dai bianconeri. Siamo in ritardo e tra dieci giorni chiude il mercato, un altro giro di valzer e ci fermiamo per il mondiale e la Juve non può farsi trovare impreparata per i colpi finali. Intanto stasera ha un altro test alla portata, contro una Sampdoria paralizzata dalla situazione societaria e non riesce a mettere una scopa neanche se gioca da sola al tavolo".

Sul Napoli: "Complimenti al Napoli. Dopo un giugno e luglio disastrosi, dopo le notizie funeree dei soli addii alla maglia azzurra, in una settimana Giuntoli ha piazzato colpi che hanno sistemato la rosa e hanno rilanciato l'entusiasmo dei tifosi. Da sistemare ancora il capitolo portiere, la difesa non sembra forte come gli scorsi anni ma per il resto del campo l'organico è stato rinforzato adeguatamente alle partenze. Il Napoli ha fatto le cose in ordine sia sotto il punto di vista tecnico che di bilancio. Forse i napoletani dovranno avere un pizzico di pazienza perché cambiare così tanto in un organico presuppone che ci voglia tempo per un allenatore per farsi capire dai nuovi calciatori. Obiettivo restare in Champions, forse per la lotta allo scudetto quest'anno bisognerà passare. Ma non è detto. Tutto dipenderà dai tempi di apprendimento dei nuovi".