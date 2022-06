Criscitiello: “Allegri non è contento di come la Juventus sta lavorando”

Michele Criscitiello, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato della Juventus. Ecco le sue parole: "Se questa settimana, la Juventus non svolterà sul mercato avremo un problema. Anzi, lo avranno in società. Allegri non è contento di come la Juve sta operando sul mercato e le sue richieste, finora, non hanno trovato le risposte che si aspettava. Troppe complicazioni ma anche lentezza nel condurre le trattative. Messo da parte il colpo Pogba, la Juve aspetta sempre Di Maria ma le parti non sono ancora vicine. Per intenderci, non sono vicine come l'Inter e Lukaku. Sarà la settimana decisiva per questi colpi da novanta? Probabilmente no, occorreranno ancora 14 giorni ma da oggi si fa sul serio e se non getteremo le basi per i grandi colpi in questa settimana diventa impensabile chiudere la prossima e avere i top player al raduno".