Criscitiello: “Inter? Il testa a testa con la Juve non lo auguro a nessuno”

"Sarà una bella sfida tra dirigenti top. Marotta contro Giuntoli - ha continuato -. Per dire la verità Marotta ha Ausilio e Baccin che sicuramente sono un braccio destro e sinistro che oggi Giuntoli a Torino non ha. Per ora. La Juventus non molla e non mollerà. Certamente due filosofie diverse e due modi di fare calcio diverso. E’ anche vero che sono due rose costruite in maniera opposta e Allegri oggi non ha neanche la metà della qualità che si ritrova Simone Inzaghi".