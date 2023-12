Criscitiello: “Conte potrebbe essere un’opzione per il Milan”

C’era Conte libero ma forse non era ancora pronto. Aveva bisogno di riposare.Ora che ha riposato è giusto bloccarlo per giugno. Non c’è altra soluzione a Conte in rossonero. Thiago Motta è bravo ma passare dal Bologna al Milan potrebbe essere un rischio, più che altro perché giocare ogni 3 giorni Thiago Motta non l’ha mai fatto ed è tutt’altro calcio giocare 3 volte in 7 giorni.