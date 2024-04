Criscitiello su Conte: “Ha valorizzato Juve ed Inter. Adesso…”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sul futuro di Antonio Conte, in orbita bianconera per il post-Allegri: "Molti presidenti si stanno nascondendo dietro il nome di Antonio Conte per farsi belli con i tifosi. Conte ha valorizzato la Juve e ha fatto lo stesso con l'Inter. Ha preso Lukaku, lo ha pagato ma poi lo ha rivenduto facendo la plusvalenza. Il suo nome viene strumentalizzato da molti presidenti. Chi vuole il salentino lo deve chiamare nei tempi giusti e probabilmente non l'ha fatto. Se si vuole davvero raggiungere l'obiettivo si va dritti al punto".