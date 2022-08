Criscitiello: “Il colpo perfetto per la Juventus sarebbe Luis Muriel”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus, parlando di Luis Muriel.

redazionejuvenews

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato il calciomercato delle big. Ecco le sue parole sulla Juventus: "La Juventus deve decidere cosa fare con la punta; anche perché il campionato è alle porte. Vlahovic sarà il titolare ma serve un vice alla sua altezza. Tanti nomi sono stati fatti finora. Troppi. Arnautovic non può essere il sostituto giusto. Anche per tipologia di carattere non è il vice che serve alla Juventus. Allegri farebbe il vero colpo con Luis Muriel. Uno che ti spezza le partite e un attaccante capace di giocare sia a 2 avanti che nel 4-3-3 con frecce come Chiesa e Di Maria. L'attaccante dell'Atalanta sarebbe la soluzione perfetta per i bianconeri. Arriverebbe in una grande società nel pieno della maturazione. Fare affari con la Dea non è mai semplice ma se la Juve si muove con decisione può portare a casa il suo bomber che non ce la sentiamo di definirlo "di scorta".

Sul Milan: "I rossoneri sono arrivati un po' lunghi. Se nel caso di Donnarumma non si erano fatti trovare impreparati, Maldini e Massara si sono fatti spiazzare da Kessie e soprattutto da quel maledetto mese di Giugno dove sono passati troppi treni. Piove sul bagnato e l'infortunio di Tonali a Vicenza non ci voleva. Un vero guaio per Stefano Pioli che rischia di iniziare il campionato senza i due di centrocampo titolari. Qualche nome, buono, sulla piazza ovviamente c'è ancora".

Sul centrocampista: "Fofana del Lens, uscito nelle ultime ore, sarebbe perfetto per come gioca il Milan. Ad Udine ha fatto la differenza e, forse, è stato ceduto troppo a cuor leggero. In Friuli giocava da mezzala in un centrocampo a 5, ma a 2 sarebbe un esperimento interessante per un centrocampista che ha sia quantità che fisicità oltre a grande qualità e vizio del gol. Un compagno di banco perfetto per Tonali. Il Lens deve fissare il prezzo. La proprietà è la stessa del Padova. Un fondo che prova a sfondare anche in Italia, finora senza riuscirci con il progetto impallato in serie C".