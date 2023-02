Crespi: “Buffon riferimento, prima facevo la punta. Sul futuro…”

Gian Marco Crespi, portiere della JuventusNext Gen, ha detto la sua sulla stagione in bianconero. Ecco le sue parole: "Un giorno mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che la Juventus era interessata a me, io ero tranquillo e pensavo che le possibilità fossero poche. Poi la notte ho iniziato a pensarci: non mi sembrava vero. Questa stagione sono migliorato a livello tecnico, arrivavo da tante partite giocate bene. Poi ho avuto anche alcuni momenti bassi, in cui non ho giocato benissimo. Futuro? Vorrei vincere la Coppa Italia e salire in Serie B, poi come ho detto prima, voglio anche crescere tecnicamente. È stata una delle tre emozioni più grandi della mia vita. Giocare una semifinale con uno stadio così pieno è stato incredibile.