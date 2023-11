Crescita Juve, +5 rispetto all’anno scorso: crollo Napoli e Lazio

Rispetto allo scorso campionato, la Juventus può vantare 5 punti in più in classifica: netto peggioramento soprattutto per Napoli e Lazio

L'1-1 rimediato dalla Juventus all'Allianz Stadium contro l'Inter capolista può far sorridere. Allo stesso modo, i bianconeri possono ritenersi soddisfatti dei miglioramenti rispetto alla scorsa stagione. Non solo a livello di prestazioni, ma anche di risultati. Aiutati anche dall'assenza della Champions League, rispetto alla scorsa stagione, in Serie A la squadra di Allegri ha ottenuto 5 punti in più rispetto all'anno scorso.