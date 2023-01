Cremonese-Juventus: the day after

La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ieri sera la prima partita dopo la ripresa dalla sosta per i Mondiali

La Juventus ha iniziato l'anno come aveva finito lo scorso, vincendo contro la Cremonese per 0-1, e portandosi, complice la sconfitta del napoli capolista, a meno sette punti dai partenopei. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno passato in rassegna le statistiche post gara della partita contro i grigio rossi.