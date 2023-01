Cremonese-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo nella prima giornata dopo la sosta per il Mondiale disputato in Qatar

La Juventus scenderà in campo tra poco nella partita valevole per la 16ª giornata del campionato italiano di serie A. I bianconeri giocheranno fuori casa contro la Cremonese nella prima partita dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. massimiliano Allegri ha alzato l’attenzione dei suoi in conferenza stampa, dovendo la squadra rimontare il grande vantaggio dal Napoli primo in classifica.