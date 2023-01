Cremonese-Juve, pronostici e precedenti: bianconeri nel segno di Vialli

Terminata la lunga sosta, è il momento di tornare in campo. Oggi tutte e 20 le squadre di Serie A si affronteranno nella prima giornata del 2023, pronte a iniziare il nuovo anno con il piede giusto. La Juve sfiderà fuori casa la Cremonese, avversario abbordabile ma da non sottovalutare. "E' una squadra che tira e crossa molto. Domani bisogna avere grande rispetto ed umiltà, è la ripresa e sarà complicato", ha detto Allegri in conferenza stampa.

Come i pronostici, anche i precedenti pendono per la Juventus. Quello di questa sera sarà infatti la sfida numero 21 tra le due squadre. Per il momento i bianconeri dominano con13 vittorie, 6 i pareggi e soltanto 1 la vittoria della Cremonese. Nell'ultima sfida in gol anche Gianluca Vialli, ora gravemente malato: "Cremonese e Juventus tornano a sfidarsi in Serie A a distanza di 9845 giorni, ovvero dal pareggio per 3-3 del 21 gennaio 1996 allo stadio Zini (per la Juventus a segno Vialli, Ravanelli e Vierchowod, per la Cremonese autorete di Peruzzi, Maspero e Tentoni): in quel caso sulla panchina dei grigiorossi sedeva Luigi Simoni, mentre l’allenatore dei bianconeri era Marcello Lippi".