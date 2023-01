Juve, da Okereke a Zanimacchia, i giocatori chiave della Cremonese

Dopo la lunga attesa dovuta alla pausa per il Mondiale in Qatar, finalmente ci siamo: la Serie A torna in campo per la sedicesima giornata di campionato, la prima del nuovo anno. La Juventussarà impegnata alle 18:30 affronterà la Cremonese allo stadio Zini. La squadra di Massimiliano Allegri vuole riprendere da dove aveva lasciato. Dopo un pessimo inizio, i bianconeri avevano collezionato sei vittorie di fila prima della sosta.