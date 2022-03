Cristiano Ronaldo: “Mio ultimo Mondiale? Decido io”

Il fuoriclasse del Manchester United ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'atto finale dei playoff contro la Macedonia del Nord.

redazionejuvenews

Domani ci saranno le gare finali dei playoff, che mettono in palio gli ultimi posti al prossimo Mondialein Qatar. L'Italia purtroppo non ci sarà, perché la sua occasione l'ha persa giovedì scorso. La Macedonia del Nord, dopo aver eliminato gli Azzurri, andrà in Portogallo a cercare un'altra impresa. Alle 20:45 all'Estadio Do Dragao di Porto i lusitani però cercheranno la qualificazione, guidati dalla stella nazionale, ovvero Cristiano Ronaldo. Oggi l'ex attaccante della Juventus ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida.

Alcuni dei giornalisti presenti hanno chiesto al fuoriclasse portoghese se questo sarà il suo ultimo Mondiale e lui ha risposto in questo modo: "Comincio a vedere che molti mi fanno questa domanda. Chi deciderà quale sarà il mio futuro sono solo io. Se avrò voglia di giocare di più, allora lo farò. Comando io, punto". CR7 intanto insegue nuovi record. Potrebbe infatti diventare il giocatore con più presenze a un Mondiale nella storia, visto che vi ha partecipato dal 2006 al 2018. Se riuscisse ad andare in Qatar, eguaglierebbe Buffon, Matthaus, Antonio Carbajal e Rafa Marquez. E se proseguisse addirittura fino al 2026 non avrebbe paragoni.

Sulla sfida di domani invece ha detto: "È una finale e siamo pronti. Favoriti? Non lo capisco molto bene, ma io mi considero sempre un favorito, in casa o fuori. Sappiamo che se vinciamo andiamo al Mondiale e se perdiamo siamo fuori. Per noi domani è molto importante, dobbiamo essere positivi e vincere la partita".

A chi gli ha chiesto di un Mondiale senza di lui, ha risposto: "Più che senza di me, non esiste un Mondiale senza il Portogallo. Qui non ci sono individui, è un girone, siamo tutti. La Macedonia ha sorpreso e lo ha fatto in molte partite, ma penso che domani non lo sarà. Il Portogallo sarà migliore e andremo al Mondiale".