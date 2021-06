CR7 mostra ancora una volta il suo cuore immenso: contribuisce all’apertura di un ospedale

Il fenomeno portoghese si è reso protagonista dell'ennesimo nobile gesto

In casa Juve regna l'entusiasmo dopo il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora e tutto il popolo juventino inizia gia a sognare la stagione che verrà. Ma per poter rendere ancora piu concreti certi sogni, bisognerà prima agire sul mercato, nel tentativo di consegnare la miglior rosa possibile al tecnico livornese. In attesa di capire chi arriverà sotto la Mole, bisogna anche fare i conti con quelli che potrebbero fare le valigie e lasciare Torino, considerando che la lista dei papabili partenti potrebbe essere molto vasta. Tra questi spicca notevolmente il nome di Cristiano Ronaldo, non ancora certo della sua permanenza e che, si starebbe guardando attorno per capire eventualmente se ci fossero alternative da lui piu gradite.

Intanto però, oltre a lasciare tutti con il fiato sospeso in attesa che vengano svelate le sorti del suo futuro, il 5 volte Pallone d'Oro è tornato a far parlare di se per l'ennesimo atto di bontà, dimostrando ancora una volta tutta la grandezza e la generosità del suo cuore, se ancora ce ne fosse bisogno. Come si può apprendere anche dal mondo dei social infatti, l'alieno di Funchal ha contribuito notevolmente alle spese per la costruzione di un ospedale in Portogallo, per una cifra vicina ai 3,4 milioni di euro. Che dire, anche quest'anno Cristiano ha portato a casa il suo 'Pallone d'Oro', quello per l'umanità.