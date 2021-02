Cr7 festeggia ancora lo scudetto 2020: ecco la Bugatti Centodieci

TORINO- La Juventus è pronta a tornare in campo. I ragazzi di Andrea Pirlo, dopo la conquista della finale di Coppa Italia ottenuta eliminando l’Inter, saranno di scena domani a Napoli per affrontare la squadra di Rino Gattuso. Partita importante per i bianconeri, che vanno a caccia di tre punti fondamentali per continuare la rincorsa al Milan capolista, al momento a +7, nella speranza di portare a casa il decimo scudetto consecutivo. C’è chi però, in attesa di nuovi futuri trofei, è ancora in attesa di festeggiare lo scudetto della passata stagione. Si tratta di Cristiano Ronaldo che, come premio, ha deciso di regalarsi una Bugatti Centodieci da aggiungere al suo già vasto parco auto.

Il modello

Con un costo di 8 milioni di euro, una potenza di 1600 cavalli e una velocità massima di 380 km/h (autolimitata), con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,1 secondi e da 0 a 300 km/h in poco più di 13 secondi, la Bugatti verrà prodotta in soli 10 esemplari per altrettanti esclusivi clienti che hanno già provveduto al suo acquisto. L’automobile è giunta al momento dei test dei suoi componenti, e molto presto potrà essere provata anche su strada in compagnia di tecnici e collaudatori, prima di arrivare a casa Ronaldo nei primi mesi del prossimo anno.

L’annuncio

Il responsabile dei progetti tecnici della casa automobilistica, Andre Kullig, ha dato l’annuncio: “Il primo prototipo anticiperà la produzione in serie della Centodieci. Non vediamo l’ora di uscire sulla pista di prova per iniziare a mettere a punto il telaio. Con il corpo vettura di nuova concezione, sono stati effettuati cambiamenti in molte aree e abbiamo dovuto testarle utilizzando speciali programmi per computer”. La Bugatti Centodieci sarà un omaggio alla Bugatti EB 110 disegnata 30 anni fa da Giampaolo Benedini sotto la gestione di Romano Artioli. Per la precisione, Cr7 avrebbe optato per portarsi a casa il modello “Voiture Noire”.