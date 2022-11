CR7, Marca rivela la prossima squadra dell’ex Juve: contratto da 200 milioni

La vita è una montagna russa di emozioni, prima si sale e poi si scende. Cristiano Ronaldo dopo 37 anni di salite incredibili in cui ha toccato con un dito, o meglio con tutta la mano, l'elite del calcio internazionale è ora pronto a scendere. Il suo rapporto con il Manchester United è terminato e ora il fenomeno portoghese è svincolato . La sua nuova squadra? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca , CR7 è a un passo dal firmare con l'Al Nassr, in Arabia Saudita.

Nelle scorse settimane il Ministro dello Sport saudita aveva detto: " Chi non vorrebbe Cristiano Ronaldo a giocare nel proprio campionato? È un modello per tantissimi giovani, sia lui che Messi . Mi piacerebbe vederli entrambi giocare nel campionato dell'Arabia Saudita. Rinforzerebbero il progetto, i programmi e mostrerebbero che il campionato è forte ".

Un sogno che potrebbe diventare realtà. Vedere Ronaldo fuori dai migliori campionati europei fa sicuramente un po' strano, ma l'età passa per tutti e ora il portoghese ha 200 milioni di motivi all'anno per trasferirsi in Arabia. Secondo i media spagnoli, infatti, l'offerta del club saudita sarebbe fuori mercato: contratto da 2 anni e mezzo per 200 milioni di euro all'anno tra stipendio e contratti pubblicitari. Nessun'altro club, neanche dall'MLS potrebbe avvicinarsi. Ecco quindi che CR7 potrebbe davvero accettare la corte saudita, pronto a chiudere la sua carriera in un campionato sì in crescita, ma sicuramente di livello inferiore.