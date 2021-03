CR7: “Essere il Capitano del Portogallo è un orgoglio. Siamo stati danneggiati”.

Il fenomeno portoghese ha postato una foto sui social

Quella di ieri è stata l' ennesima serata amara per Cristiano Ronaldo in questa ultima fase di stagione. È arrivato infatti solo il 2-2 contro la Serbia e il suo Portogallo non è riuscito a conquistare i 3 punti. Ma quello che piu ha mandato su tutte le furie l' alieno di Funchal, é stata una reta annullatagli dopo che questa aveva abbondantemente varcato la linea, ma l'assenza della Goal Line Technology non ha aiutato l'arbitro che, ha lasciato clamorosamente proseguire. Questo ha scatenato l'ira del bianconero, il quale ha manifestato tutta la sua rabbia lanciando la fascia da Capitano a terra. Al termine dek match lo stesso CR7 ha poi esternato le sue emozioni attraverso l'account Instagram, dove ha prima pubblicato una foto che lo ritrae con la maglia della sua Nazionale, poi ha scritto le seguenti parole: "Essere il capitano della nazionale portoghese è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Io do e darò sempre tutto per il mio paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione viene danneggiata. Alza la testa e affronta subito la prossima sfida! Vai così, Portogallo!".