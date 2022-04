Dramma CR7: “Annunciamo con dolore la scomparsa del nostro bambino”

Il campione portoghese ha comunicato attraverso i social la morte di uno dei due gemelli di cui era in attesa con la sua compagna Georgina.

Una di quelle notizie che non vorremmo mai leggere è arrivata dall'Inghilterra. Durante il parto, uno dei due gemelli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è scomparso . A darne notizia è stato lo stesso campione portoghese, attraverso uno struggente messaggio pubblicato sui suoi canali social: " E' con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino . E' il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità . Ringrazio i medici e le infermiere per le cure prestate e il supporto. Siamo tutti devastati per questa tragedia e chiediamo gentilmente privacy in questo momento tanto difficile. Nostro piccolo bambino sei il nostro angelo, noi ti ameremo sempre".

In queste ore dopo la tragedia non sono mancati i messaggi di cordoglio rivolti al giocatore portoghese del Manchester United e alla sua compagna da parte di tifosi, fans, sportivi, amici della coppia e personaggi famosi. Diversi giocatori hanno risposto al post di Ronaldo su Instagram, facendo sentire la propria vicinanza e fra questi molti dei suoi ex compagni alla Juventus: Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Alvaro Morata, Paulo Dybala. Anche l'account ufficiale della Juventusha commentato, scrivendo un messaggio al suo ex attaccante: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, Georgina e tutta la tua famiglia in questo momento". Non è mancato ovviamente il sostegno dei Red Devils: "Il tuo dolore è il nostro dolore. Mandiamo affetto e forza a te e alla tua famiglia in questo momento, Cristiano".