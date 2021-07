CR7 conquista l’ennesimo primato: è il miglior atleta internazionale di ESPN

Il fuoriclasse della Juve ha ottenuto l'ennesimo premio

Chi lo ha gia sollevato invece, è il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo che, nonostante abbia abbandonato la competizione anzitempo, riesce a far parlare di se anche nel giorno della finale. CR7 ha infatti vinto il premio come miglior atleta internazionale di ESPN, grazie alla complicità dei tifosi che hanno votato per la star di Funchal. Il 5 volte Pallone d'Oro ha infatti concluso la stagione come miglior marcatore della Serie A, oltre ad essere il Re dei bomber ad Euro2020 con 5 reti all'attivo, aggiudicandosi di fatto il suo ennesimo riconoscimento personale. Lo stesso Ronaldo ha voluto poi mandare un messaggio di ringraziamento a tutti i suoi fan dal luogo in cui sta trascorrendo le vacanze in compagnia di Georgina e della sua splendida famiglia: "Grazie mille per questo fantastico premio. E’ ancora più speciale quando è votato dai tifosi. Grazie mille". I tifosi juventini ovviamente si augurano che possano arrivare molti altri trofei nella bacheca di CR7, magari ancora con la maglia della Vecchia Signora.