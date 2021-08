CR7, che impatto sui social: la Juve perde oltre 200 mila follower

La partenza di Cristiano Ronaldo ha avuto degli effetti negativi sui social dei bianconeri

Il clima che si respira dalle parti della Continassa in questi ultimi giorni, non è sicuramente lo stesso che si percepiva almeno fino ad una settimana fa, quando i bianconeri non incappavano ancora nella loro prima sconfitta stagionale e soprattutto, quando Cristiano Ronaldo era ancora un calciatore della Juventus. Ma andiamo con ordine, i risultati ottenuti nelle prime due uscite di campionato hanno letteralmente scatenato l'ira di molti tifosi juventini, come si è potuto notare dalla valanga di fischi dei presenti allo Stadium, ma anche dalle reazioni durissime che si possono vedere anche sul web. C'è chi critica le scelte tattiche fatte da Massimiliano Allegri e chi invece, punta il dito contro la dirigenza per il modus operandi del mercato in corso, con la cessione di CR7 su tutte.