CR7 fa causa alla Juve: la vicenda è legata agli arretrati, ma…

CR7 non ci sta e fa causa alla Juventus: il portoghese non ha ancora ricevuto i quasi 20 milioni che gli spettavano in epoca Covid

Ennesima grana in casa Juve. Dopo le vicende legate a Paul Pogba e Leonardo Bonucci, ora spunta Cristiano Ronaldo. L'ex bianconero pretende dalla società quasi 20 milioni di euro. La questione è legata agli arretrati che il portoghese è in attesa di ricevere dalla Juventus. Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, l'attaccante portoghese ha deciso di agire per vie legali. Sullo stesso tema invece l'altro ex -Paulo Dybala- è riuscito ad accordarsi con la società (che ammontavano a circa 3 milioni di euro) rinunciando poi alla causa di indennizzo per il mancato prolungamento del contratto.