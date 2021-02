Cr7, 36 anni in famiglia: “Un viaggio pieno di avventure, mi dispiace solo che…”

TORINO- Giornata importante per Cristiano Ronaldo. Il numero 7 della Juventus, quest’oggi, compie infatti 36 anni. Anni vissuti interamente nel mondo del calcio, che lo hanno visto partire dalle giovanili dello Sporting Lisbona fino ad arrivare alla corte della “Vecchia Signora”, passando anche per top club internazionali come Manchester United e Real Madrid. 36 anni dove Cr7, oltre a diventare un’icona di questo sport per i tifosi di tutto il mondo, si è tolto anche “qualche” soddisfazione: dai 5 palloni d’oro alle 5 Champions League in bacheca, fino al record di calciatore più prolifico nell’intera storia di questo sport. Festeggiamenti sobri quelli organizzati dal lusitano, vista anche l’emergenza Covid, che ha deciso di passare la serata con la sua Gerogina e i figli, senza però dimenticare di ringraziare tutti i suoi sostenitori. Questo, infatti, è il messaggio di Cristiano nel suo ultimo post sui social:

“36 anni, incredibile! Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare. Il mio primo pallone, la mia prima squadra, il mio primo gol … Il tempo vola!

Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid, da Madrid a Torino, ma soprattutto dal profondo del cuore al mondo … ho dato tutto quello che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho ho sempre cercato di fornire la migliore versione possibile di me. In cambio, mi avete dato il vostro amore e la vostra ammirazione, la vostra presenza e il vostro sostegno incondizionato. E per questo, non sarò mai in grado di ringraziarvi abbastanza. Non avrei potuto fare a meno di voi. Mentre festeggio il mio 36 ° compleanno e il mio 20 ° anno da calciatore professionista, mi dispiace di non potervi promettere altri 20 anni di questo. Ma quello che posso promettervi, è che finché continuerò, non riceverete mai meno del 100% da me! Grazie ancora una volta per tutto il vostro sostegno e per i vostri gentili messaggi e iniziative durante questa giornata. Significa molto per me e tutti voi avete un posto speciale nel mio cuore”.