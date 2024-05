Costantino: “Allegri e la Juve? E’ anche un discorso economico”

Giovanni Costantino, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sportitalia: "Allegri?Penso sia anche un discorso economico per la Juventus, dato che ha un ingaggio molto oneroso. Bisogna anche considerare l’instabilità societaria degli ultimi anni ed il fatto che lui sia comunque riuscito ad arrivare a certi risultati. Quest’anno non sta facendo grandissime cose, ma bisogna vedere che ne pensa il suo club e per lui penso ci sia anche riconoscenza per il suo primo ciclo bianconero. Gasperini? Per me è fra i 5, forse 3 migliori italiani in assoluto. Ho sentito di accostamenti con big e non so quanto sia stato effettivamente vicino, ma negli ultimi anni è stato quasi rivoluzionario vista la via che ha preso il calcio. Ha dato una via che poi, grazie anche ad una società che ha garantito stabilità, è stata seguita ed ha dato pienamente i suoi frutti".