Costacurta: “Non amo guardare giocare la Juventus. La verità ad aprile…”

Billy Costacurta ha parlato del gioco offerto dalla Juventus: l'ex calciatore avrebbe ammesso di non gradire il gioco proposto dai bianconeri

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Costacurta ha parlato delle ambizioni della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juve non ha le gare della Champions ma disputerà le due semifinali di Coppa Italia. Il momento della verità per i bianconeri arriverà ad aprile, quando ci saranno gli scontri con le big. In quel mese si vedrà il vero valore della Juventus".