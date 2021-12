Costacurta: “Juventus una squadra forte? Secondo me non è così”

La Juventus è ancora una squadra che può lottare per lo scudetto? A prescindere dai punti in classifica, forse non più

redazionejuvenews

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'opinionista Alessandro Costacurta ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri: “Continuiamo a dire che questa è una squadra forte, ma secondo me non è così. La fase calante dei senatori ha inciso. Questa non è una squadra che può lottare per lo scudetto”. Parole dure quelle dell'ex Milan, ma che potrebbero nascondere una cocente verità. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo la Juventus è diventata una squadra 'normale'. Qualche giocatore è decisamente molto forte (magari non ai livelli del portoghese), ma sono molti di più quelli che stanno deludendo.

Szczesny in porta dopo alcune partite veramente disastrose è tornato ad essere un portiere affidabile, su cui poter contare. In difesa de Ligt è un giocatore di altissimo livello, così come Chiellini e Bonucci. I due italiani però hanno ormai una certa età e tra infortuni e problemi di vario tipo non sono più quelli di una volta. Discorso simile per AlexSandro: che fine ha fatto il vero terzino brasiliano? Un tempo era un top player... ora Pellegrini sta convincendo più di lui. Dall'altra parte Danilo e Cuadrado sono ancora ottime scelte, ma anche in questo caso l'età è quella che è.

A centrocampo Locatelli e Chiesa sono le star. McKennie e Kulusevski sono ancora giovani e con ampi margini di miglioramento. E il resto? Rabiot, Bentancur, Arthur e Ramsey sono tutte delusioni, chi più chi meno. Bernardeschi è un caso particolare: flop assoluto fino alla scorsa stagione, riscoperto quest'anno da Allegri. In attacco Dybala è la superstar. Morata e Kean fino ad ora non hanno convinto. KaioJorge è giovanissimo, forse troppo giovane. Di tutta la rosa bianconera, chi giocherebbe nei top club di Serie A (Inter, Napoli, Milan)? In pochi, forse solo de Ligt, Chiesa e Dybala. E al contrario: quanti giocatori di quelle squadre farebbero comodo alla Juventus? Molti. Forse Castacurta ha ragione... non è più una grande squadra.