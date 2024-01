Costacurta: “Il Milan non impensierisce più Inter e Juventus”

La vittoria negli ultimi minuti del match disputato in trasferta contro l'Udinese ha regalato al Milan tre punti preziosi per i vertici della classifica. Con il successo i rossoneri consolidano il terzo posto in classifica, attualmente a quattro lunghezze dalla Juventus con una partita in più. Dagli studi di Sky, Alessandro Costacurta ha elencato i fattori positivi della vittoria di Udine, ma anche spiegando come la squadra allenata da Andrea Pioli non sia considerata una minaccia per le prime due in classifica: