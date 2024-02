Cosmi: “La Juventus deve guardarsi più dal Milan che dall’Inter”

Serse Cosmi ha parlato delle ambizioni della Juventus dopo l'ultima sconfitta in Serie A: il vero avversario non sarebbe l'Inter ma il Milan

Intervenuto a Radio Serie A con RDS, Serse Cosmi ha parlato degli obiettivi della Juventus alla luce della sconfitta subita contro l' Udinese . Ecco le sue parole: "L a Juventus da adesso deve guardarsi dietro! Non per la qualificazione in Champions League ma dal Milan , che adesso può diventare quella che può infastidire l’ Inter per lo Scudetto. Sempre teoricamente, perché l’ Inter è la squadra che da inizio campionato gioca meglio ed è più forte".

Cosmi ha aggiunto: "Perdere lo scontro diretto a Milano non ha fatto altro che acuire il disagio della Juventus, già iniziato dopo la partita pareggiata contro l’Empoli. Quando devi vincere per forza poi fai confusione. Forse tutti abbiamo creduto e sperato che la Juventus fosse l’antagonista dell’Inter per la competitività della Serie A, se no il campionato finisce come l’anno scorso con il Napoli. E invece ci siamo sbagliati a pensare che la Juventus fosse così vicina all’Inter".