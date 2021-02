Cosmi: “Errore Bentancur? In quel gol c’è tanto di Szczesny. Il suo posizionamento è sbagliato”

L'allenatore ha parlato

TORINO - Serse Cosmi, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di vari temi, tra cui la sconfitta della Juventusin Champions League contro il Porto. Queste le sue parole: "Errore Bentancur nel primo gol del Porto? È inammissible. In quel gol c'è tanto di Szczesny. Il suo posizionamento è sbagliato nel momento in cui dà la palla a Bentancur, se si parte dal basso ti devi mettere in condizione di poter poi ricevere e rinviare la palla. Derby di Milano? L’Inter, se la vai a pressare alta, puoi avere dei vantaggi. Ma non dimentichiamo che ha due giocatori che per caratteristiche, se li metti nelle condizioni di giocare due contro due, diventano devastanti. Antonio Conte sicuramente farà riferimento agli errori fatti nella partita di andata. Così come farà il Milan".