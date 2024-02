Cosmi: “Contro l’Inter la Juventus è mancata nelle ripartenze”

Serse Cosmi ha parlato della partita tra Inter e Juventus: per l'allenatore i bianconeri non sarebbero stati efficaci nelle ripartenze

Intervistato per Radio Serie A, Serse Cosmi ha parlato della sfida vinta dall'Inter sulla Juventus nell'ultimo weekend. Ecco le sue parole: "Finalmente è arrivata questa partita che da molti era definita la partita della verità. Credo che in realtà non sia emerso niente di straordinario perché da inizio campionato all’Inter viene riconosciuta una superiorità".