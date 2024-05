Cosatti: “La Juventus non ha ancora deciso il destino di Allegri”

Cosatti ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per il giornalista, il club bianconero non ha ancora deciso se confermare Allegri

Dagli studi di Sky Sport, Francesco Cosatti ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Thiago Motta è un nome in pole position, un nome importante per quello che che può essere il dopo Massimiliano Allegri. C’è l’ultima parte della stagione, una stagione ancora viva perché c’è il campionato e la finale di Coppa Italia, poi si faranno delle valutazioni. Sappiamo che Max Allegri ha ancora un anno di contratto. E' altrettanto vero che c’è forte questa candidatura però credo nel momento in cui la Juventus blinderà la Champions, adesso c'è la partita con la Roma di De Rossi. La Champions era l’obbiettivo della società, c’è la finale di Coppa Italia che può andare bene o male per la Juve, ma questo lo dirà il campo. E poi si capirà se Max Allegri e il suo staff continueranno ancora un anno o sarà la volta di cambiare".