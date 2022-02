Corsi (pres. Empoli): “Deluso dal silenzio dei giornali per i rigori non dati contro la Juve…”

Il presidente dell'Empoli ha parlato

È inconcepibile subire cinque contropiedi contro la Juve, serve un’attenta riflessione da parte dello staff tecnico per evitare di ripetere il precedente del 2017, quando retrocedemmo dopo aver avuto anche 11 punti di vantaggio sulla terzultima posizione. Mi incazzo quando sento dire che giochiamo bene, perché adesso occorre fare punti. Le lacrime di Spalletti al termine di Lazio-Napoli? Ero felice per Luciano e De Laurentiis, che meritano il primato, ma dispiaciuto per Sarri e Martusciello". Anche il tecnico Andreazzoli ha evidenziato la mancanza di un rigore per l'Empoli in conferenza stampa: "Non lo so, ero talmente lontano... Ho chiesto se lo stavano esaminando e mi ha detto che lo stavano esaminando. Io mi fido ciecamente degli arbitri. Io proprio in quel punto lì ho preso un rigore contro per un contatto Bennacer-Dybala molto meno forte, questo per me è molto più rispetto a quel parametro lì.