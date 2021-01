Corsi: “Ho sentito Sarri, è pronto per rientrare. Ha una certa energia”

TORINO – La Juventus ha iniziato l’anno nel migliore dei modi, vincendo tre partite di seguito contro Udinese, Milan e Sassuolo e arrivando a diminuire il distacco dalle posizioni di testa della classifica. I bianconeri si trovano attualmente al quarto posto, con il terzo posto occupato dalla Roma distante una lunghezza, mentre al secondo c’è l’Inter che ha quattro lunghezze di vantaggio sui bianconeri, che domenica sera a San Siro giocheranno proprio contro la squadra di Conte. In testa ancora il Milan, distante 7 punti, ma con i bianconeri che ancora hanno una partita da recuperare, quella dello scorso 4 ottobre contro il Napoli rinviata dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI.

L’inizio della stagione non è stato dei migliori per la squadra di Andrea Pirlo, con risultati altalenanti che hanno portato il tecnico bresciano ad essere paragonato al suo predecessore Maurizio Sarri, rispetto al quale l’inizio di stagione è stato molto piacere lento e in salita. La squadra sta trovando adesso una sua identità, con il tecnico bianconero che sta lavorando per migliorare giorno dopo giorno la qualità della sua squadra.

Dell’ex allenatore bianconero, sparito dai radar del calcio dopo l’esonero di questa estate da parte della Juventus, ha parlato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, ex numero uno del tecnico, a Radio Punto Nuovo: “Sarri? L’ho sentito un paio di volte, ma abbiamo parlato di ragazzini del settore giovanile. L’ho trovato con una certa energia. Gli ho detto di star pronto per rientrare. Sarri al Napoli? Gattuso mi piace quanto Sarri, anche se con Sarri ho avuto un bel rapporto. Tornerebbe al Napoli Sarri? Non lo so. Gattuso, però, mi piace molto come persona. Ha dei valori e li esterna e li comunica molto bene.”

