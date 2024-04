Corrado: “Juve? Stefanelli è concentrato sul presente…”

Giovanni Corrado, presidente del Pisa, ha detto la sua su Stefanelli, dirigente nel mirino della Juve. Ecco le sue parole a PuntoRadio: "Abbiamo valori umani e tecnici superiori rispetto a quelli che abbiamo dimostrato, quando la squadra è libera da pressioni agisce meglio e dobbiamo trovare la chiave per cercare di aiutare la squadra a esprimersi come sa fare. Ci attendono 6 partite e dobbiamo far più punti possibile. Sia Aquilani che Stefanelli sono estremamente concentrati sul presente e la stagione del Pisa. Non mi infastidisce che ci siano queste voci perché li vedo concentrati".