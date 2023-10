Corini: “Il mio Palermo mi fa venire in mente la Juventus di Allegri”

Eugenio Corini ha comparato il suo Palermo in Serie B alla Juve di Massimiliano Allegri del passato: la spiegazione del tecnico dei rosanero

Nella conferenza stampa di vigilia del Palermo, impegnato in Serie B contro il Modena, ha parlato il tecnico Eugenio Corini. Tra le domande poste all'allenatore dei rosanero è stato chiesto a chi o a quale squadra il suo team prende spunto. Ecco la risposta di Corini: "Mi è venuta in mente la Juventus di Allegri, con Mandzukic come attaccante largo a sinistra. Gli atteggiamenti fanno la differenza. Si sta creando un clima straordinario, poi le cose accadono ma ci devi credere. C'è disponibilità da parte di tutti, la linea difensiva così ha letture più facili. Anche gli attaccanti si devono mettere a disposizione. Vogliamo fare una grande gara contro il Modena e portare un risultato importante a casa".