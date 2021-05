Cordoba: “Si è rotto qualcosa all’interno della Juve. Su Pirlo…”

Le parole dell'ex difensore colombiano

Intervistato dai microfoni di Libero, l'ex difensore Colombiano Ivan Ramiro Cordoba ha parlato dell'annata che ha vissuto fin qui la Juventus. Il club bianconero, a quattro partite dalla fine, è ancora insicuro di raggiungere un posto in Champions League:

"Il mio ex compagno Pirlo? Non pensavo che la Juve facesse così fatica, quest’anno è davvero in difficoltà. Però più che Pirlo è mancata la società: qualcosa si è rotto all’interno del club. I risultati sono stati la conseguenza. Pirlo ha dato tutto ma è stato abbandonato dalla dirigenza, che ha avuto tanti problemi esterni come mai in passato"

L'ex difensore centrale colombiano ha poi parlato del ritorno di Josè Mourinho in Italia. Il tecnico portoghese torna nel nostro paese dopo l'addio all'Inter consumatosi nell'estate del 2010 in seguito al raggiungimento del "triplete": "Mi fa molto piacere rivederlo in Italia. Ha scelto una squadra che non c’entra nulla con le rivali storiche dell’Inter come la Juve. Da interista non mi dà fastidio vederlo alla Roma. Mou ama le sfide impossibili e i giallorossi lo sono. Il suo ritorno alza il livello della Serie A. Puà riportatre lo scudetto alla Roma? Sicuramente. Josè è un condottiero, lo conosco bene. Lui non è uno che punta a vincere la Coppa Italia o al quarto posto. Se ha accettato la panchina della Roma è perché è convinto di portarla a lottare per il titolo, altrimenti non ci andava".

Se ricordo l'episodio delle manette? "Come no! E’ stata la gara in cui Mourinho ha capito come funzionavano le cose nel calcio italiano. Nello spogliatoio gli avevamo raccontato tante volte degli episodi che ci erano capitati, quando lottavamo per vincere. Quella sera Josè capì cosa avevamo vissuto in passato. Le sue manette ebbero un significato fortissimo, quasi a dire “mi potete mettere in carcere noi andremo avanti contro tutti e tutto”. Mou ci sapeva proteggere dagli attacchi esterni. Il suo gesto ci caricò tantissimo".