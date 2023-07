Corbo: “La Juve sta copiando? Lukaku era un’idea del Napoli”

Il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo ha detto la sua su Giuntoli: "Ha portato alla Juventus la sua professionalità e, a quanto pare, anche le idee che aveva in mente per il mercato del Napoli. Una su tutte? Puntare su Romelu Lukaku per sostituire Victor Osimhen, in caso di cessione del nigeriano in questa sessione di mercato. Gli arabi non producono né affinano talenti. L’Europa sarà un continente formativo. E i suoi campionati stazioni di transito per campioni da scoprire, migliorare, rivendere".