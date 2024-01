Coppa Italia, da Yildiz a Vlahovic: le statistiche in vista di Juve-Frosinone

In vista del quarto di finale di Coppa Italia tra Juve e Frosinone la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulle due squadre

In vista del quarto di finale di Coppa Italia tra Juve e Frosinone la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulle due squadre: "Juventus e Frosinone non si sono mai affrontate in Coppa Italia. Tra Serie A TIM e Serie B, nei sette precedenti tra queste due squadre, si contano sei vittorie bianconere e un pareggio (per la Vecchia Signora anche cinque clean sheets e solo due reti subite in totale in questi sette confronti).

Il Frosinone ha vinto nell’unica trasferta di Coppa Italia giocata a Torino, proprio contro i granata per 2-1 in questa edizione (il 2 novembre 2023 con reti di Ibrahimovic e Reinier).

La Juventus ha ottenuto due successi e un pareggio nei tre precedenti casalinghi in tutte le competizioni con il Frosinone: quel pareggio (1-1 con reti di Simone Zaza e Leonardo Blanchard il 23 settembre 2015) rappresenta un traguardo storico per i ciociari, visto che si tratta del primo punto in assoluto conquistato dalla squadra del Lazio nel massimo torneo.

Il Frosinone ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia proprio in questa edizione. Finora solo due squadre della regione Lazio (Lazio e Roma, appunto) hanno raggiunto almeno le semifinali in questa competizione.

La Juventus ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia in tutte le ultime quattro edizioni (dal 2019/20 al 2022/23): l’ultima volta che la squadra bianconera è stata eliminata ai quarti di finale risale alla stagione 2018/19 (sconfitta 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta).

La Juventus è la squadra che ha raggiunto più volte in assoluto le semifinali di Coppa Italia. Ben 35 fino ad ora in 76 precedenti edizioni della competizione (almeno sei più di qualsiasi altra formazione).

La Juventus ha subito almeno un gol in tutte le ultime tre gare di Coppa Italia disputate tra questa e la scorsa edizione e non ne incassa almeno uno in quattro di fila dal 2017. Il Frosinone ha invece trovato la rete in tutte le ultime nove partite di Coppa Italia disputate, già striscia record per i ciociari nella competizione.

Escludendo gli autogol, tutti gli ultimi 15 gol segnati dalla Juventus in Coppa Italia portano la firma di giocatori diversi; l’ultimo bianconero a trovare la rete in due gare consecutive in questa competizione fu Paulo Dybala, tra gennaio e febbraio 2022.

I più giovani marcatori di questa edizione di Coppa Italia giocano con Juventus e Frosinone: Kenan Yildiz e Arijon Ibrahimovic, entrambi classe 2005. Curiosamente sono anche i due più giovani marcatori della Serie A TIM 23/24.

Dusan Vlahovic – a segno nella gara giocata con il Frosinone in questa Serie A TIM e a segno anche nell’ultimo turno di campionato a Salerno – ha realizzato una sola rete nelle ultime sette presenze in Coppa Italia (all’Inter nella finale persa dell’11 maggio 2022); il serbo non è mai andato a bersaglio in un quarto di finale di questa competizione".

(legaseriea.it)

